Sylvie Tellier en bikini un mois après son accouchement : Une bombe !

Sylvie Tellier a décidé de s'entretenir physiquement durant sa dernière grossesse, malgré les remarques déplacées de certains internautes. Ainsi, un mois et demi après la naissance de son petit Roméo, la directrice de la société Miss France a pu publier son premier cliché post-accouchement en bikini sur ses réseaux sociaux !

En effet, ce 24 août 2018, la compagne de Laurent – qu'elle a épousé le 14 juillet 2017 à Porquerolles – a dévoilé un très joli cliché d'elle en bikini rouge à la plage. Sur celui-ci, on la voit en train de jouer à la balle avec ses aînés (absents de la photo, évidemment). "Allez maman, saute et attrape cette balle !!! #jeuxdenfants #congématernité #bonheur #soleil #plage #happymum #maternityleave #kids", a légendé la maman d'Oscar (8 ans, fruit de ses amours passées avec Camille Le Maux) et de Margaux (4 ans).

Face à ce spectacle, nombreux sont les internautes à avoir voulu donner leur avis sur la silhouette de la jeune maman de 40 ans. "Elle assure cette super maman !", "Un mois que vous avez accouché et la silhouette est déjà de retour, bravo !", "Superbe silhouette, seulement un mois après avoir accouché... Respect madame :-)", pouvait-on lire parmi les premiers commentaires laissés sous la photo.

Sylvie Tellier a récemment révélé en interview qu'elle s'accordait exceptionnellement un mois entier de vacances avant de reprendre le travail alors que la prochaine élection de Miss France est prévue dans moins de quatre mois.