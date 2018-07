Sylvie Tellier enceinte : Combien de kilos a-t-elle pris durant sa grossesse ?

Sylvie Tellier s'apprête à vivre le plus grand des bonheurs pour la troisième fois. La maman d'Oscar (8 ans) et Margaux (4 ans) est enceinte et devrait accoucher dans la semaine. Et on peut dire que, malgré la fatigue, elle a vécu une grossesse idéale. Pour preuve, elle continue à faire du sport et n'hésite pas à partager ses séances avec ses abonnés, sur Instagram.

La directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation n'a donc pas pris énormément de poids durant sa grossesse comme elle l'a confié à l'occasion d'un live Instagram, mercredi 11 juillet 2018. "J'ai pris 12,5 kilos. C'est un peu plus que pour ma fille et mon garçon. Je pense que je vais finir à 13 kilos." Mais Sylvie Tellier ne redoute pas de ne pas retrouver son corps d'avant. Et pour cause, la belle blonde de 40 ans assuré qu'elle n'avait aucun mal à perdre ces kilos superflus.

"Après, tout le monde me dit que je suis mieux enceinte car j'ai plus de joues et je suis moins fatiguée", a-t-elle ajouté. Elle espère donc pouvoir garder ses bonnes joues une fois son bébé arrivé !