Sylvie Tellier enceinte : Elle se donne une nouvelle mission pour son futur bébé

Sylvie Tellier est sur un petit nuage ! En février 2018, le site Gala annonçait la troisième grossesse de la présidente du comité Miss France. La jolie blonde avait confirmé la merveilleuse nouvelle quelques jours plus tard. Aujourd'hui, elle est plus que comblée et n'hésite pas à montrer son joli ventre très rond. Lors du 71e Festival de Cannes, la jeune maman de 39 ans a d'ailleurs fait une apparition très remarquée grâce à son baby bump.

Très active, Sylvie Tellier n'était pas encore en congé de maternité. C'est désormais chose faite ! Sur son compte Instagram, la présidente du comité Miss France a dévoilé son tout premier day off et pour l'occasion, elle s'est fixé une petite mission : choisir la poussette pour son futur bébé. Miss France 2002 a donc demandé conseil à ses abonnés en postant une vidéo adorable dans laquelle elle s'affiche avec deux modèles de la marque CYBEX. Les réponses ont été plus que nombreuses !