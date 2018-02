Sylvie Tellier enceinte et comblée : Moment câlin avec sa petite Margaux

La fin d'année a été chargée pour Sylvie Tellier. Après le voyage de préparation de Miss France 2018 en Californie, l'élection de Miss Univers à Las Vegas puis le sacre de Maëva Coucke à Châteauroux, la directrice de la société Miss France, enceinte de son troisième enfant, s'est (enfin) octroyé quelques jours de vacances en famille.

C'est à Avoriaz, une station de ski 100% piétonne située en Haute-Savoie, que Sylvie Tellier décompresse. Sur Instagram, la jolie blonde de 39 ans a déjà publié quelques photos de son séjour. Spa, soleil et moments de détente en famille sont au programme ! Samedi 24 février 2018, la jeune femme a publié un nouveau cliché. Dessus, elle apparaît lunettes de soleil vissées sur le nez, le visage de profil... et sa petite Margaux, 3 ans, fruit de ses amours avec Laurent qu'elle a épousé en juillet dernier, dans ses bras. La fillette porte également des lunettes de soleil et est coiffée d'un bonnet rose la protégeant du froid. "Dernier câlin en altitude #mygirl #family #holidays #avoriaz", a écrit Sylvie Tellier en légende de ce tendre cliché mère-fille.