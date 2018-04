Sylvie Tellier enceinte et sportive : Ses fans inquiets, elle réplique cash !

Une vidéo qui a fait réagir ses fans. Si certains semblent admiratifs, d'autres s'inquiètent. "C'est bien mais il faut faire attention quand même...", "N'est-ce pas un peu dangereux à 7 mois ?", "Je ne m'y risquerait pas à votre place, avec tous les risques qu'il y a !", peut-on lire.

Un brin agacée, Sylvie Tellier a souhaité mettre les choses au clair concernant sa pratique du sport et sa grossesse. "Vous êtes médecin ? Parce que le mien dit qu'au contraire c'est très bien", a-t-elle répondu à un internaute lui déconseillant trop d'efforts physiques. Et d'ajouter : "En ce qui me concerne le mouvement est le meilleur remède contre le mal de dos et les petits inconvénients de la grossesse. Le tout est de faire une activité adaptée au rythme que vous aviez avant bébé et à votre condition physique." Une réponse claire et nette !