Sylvie Tellier enceinte : Retour en enfance avec sa petite Margaux

Vendredi 9 mars 2018, l'Opéra Garnier se transformait en royaume de Disney à l'occasion de l'avant-première du festival "Pirates et princesses", organisé par Disneyland Paris. Au programme : des personnages comme Peter Pan, Mickey et Réponse, des shows ou encore des stands de maquillage pour les enfances. Une soirée que Sylvie Tellier n'a pas manqué.

C'est en compagnie de sa petite Margaux (3 ans) qu'elle s'est rendue à l'Opéra Garnier afin de profiter de la soirée. Un événement qu'elle a partagé sur Instagram. Aussi a-t-on pu admirer une fois de plus son beau baby bump. "#happymum", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît divine dans une robe rouge signée Diane Von Furstenberg. Et, en plus d'avoir partagé des clichés de personnages Disney, elle a publié une adorable photo de sa princesse en train de se faire faire une manucure.