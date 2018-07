Sylvie Tellier enceinte, sa séance sportive avant d'accoucher : "Jusqu'au bout"

Dans une poignée de jours, la belle Sylvie Tellier (40 ans) accueillera enfin son troisième enfant. En attendant, notre ex-Miss France 2001 continue sa routine sportive !

Jeudi 5 juillet 2018, la directrice de la société Miss France a en effet publié un nouvelle vidéo sur Instagram. Ventre très arrondi ou non, Sylvie Tellier a tenu à profiter d'une accalmie des hautes températures pour s'entretenir. "Retour à la fraîcheur, vite on en profite pour refaire un peu de training, tout en douceur. Allez courage les filles on se motive. à ne pratiquer qu'avec l'accord de votre médecin #grossesse #jusquaubout #sport #triceps #healthy #happymum #9mois", a-t-elle indiqué en légende d'une vidéo la montrant chez elle, en tenue de gym, en train de porter un poids à bout de bras au-dessus de sa tête.

Bien entendu, ses abonnés n'ont pas manqué de saluer sa motivation à toute épreuve, même durant son neuvième mois de grossesse ! "À faire vos petits exercices, vous êtes trop chou sylvie, belle fin de grossesse à vous", "Bravo !!! Vous êtes très courageuse car toutes les femmes enceintes ne font pas autant de sport que vous", "Bravo Sylvie, une jolie maman qui montre bien que la grossesse n'est pas une maladie et que l'on peut être active, tous est une question de dosage !", "Je t'admire Sylvie le jour où je serai enceinte j'espère bien faire autant d'exercice que toi pour garder la forme ! Tu es radieuse !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Lassée d'être critiquée pour sa pratique du sport en pleine grossesse, Sylvie Tellier avait déjà mis les point sur les "i" il y a quelques semaines... Qu'on se le dise, la jeune quadra sait ce qu'elle fait !