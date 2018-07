Sylvie Tellier enceinte : Ses indices concernant le sexe de son bébé !

Mercredi 11 juillet 2018, Sylvie Tellier a réalisé un live sur Instagram afin de répondre aux questions de ses abonnés. L'occasion pour La directrice générale de la société Miss France et de Miss Europe Organisation de se confier sur sa troisième grossesse ou sur le sexe de son bébé.

"Je suis à 9 mois de grossesse, c'est la fin. Mon terme est cette semaine. (...) Je suis contente parce que je vais bientôt connaître ce petit bout de chou. C'est chouette", a commencé la jolie blonde de 40 ans. Elle a ensuite fait une petite révélation sur le sexe de son enfant : "Je ne vais pas vous le dire pour la simple et bonne raison qu'on a déjà un petit garçon et une petite fille, donc on va le savoir à la maternité. Il y a eu beaucoup de spéculations sur mon ventre. On a parié sur un garçon car j'ai un ventre très en avant, mais j'avais un peu le même ventre pour ma fille. J'ai l'impression que ce serait peut être un petit gars, mais on verra."

Concernant le prénom de son bébé à venir, la maman d'Oscar (8 ans) et Margaux (4 ans) a admis que son mari Laurent et elle avaient plein d'idées. Toutefois, elle préfère attendre de rencontrer son petit dernier avant d'arrêter son choix comme elle l'a expliqué : "Les prénoms ce n'est pas facile. J'ai déjà deux enfants qui s'appellent Oscar et Margaux donc quand on a un troisième enfant, automatiquement il faut un prénom qui va un peu avec les autres. Si je l'appelle Dylan ou Kimberly, on va se dire que j'ai un peu craqué. Donc on a pas mal réfléchi, on a plein d'idées que ce soit pour une fille ou un garçon. Maintenant, j'avoue qu'on attend de voir ça petite tête. J'aimerais un prénom un peu original, mais pas trop non plus. On verra, je fais pas mal les choses au feeling."

Sylvie Tellier a tout de même admis aimer les prénoms Jeanne, Juliette, Emma, Rose, Victor, Georges, Marius, Constant ou Roméo.