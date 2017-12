Sylvie Tellier envisage l'après-Miss France: "J'aurai 40 ans dans quelques mois"

Nommée directrice générale de la société Miss France en janvier 2007 par Virginie Calmels, Sylvie Tellier a beaucoup accompli pour le développement du concours en bientôt onze années de bons et loyaux services... Interrogée par Paris Match à quelques jours du sacre de Miss France 2018 à Châteauroux, notre ex-Miss France 2002 n'a pourtant pas caché qu'elle pourrait très bien quitter son prestigieux poste.

"J'aurai 40 ans dans quelques mois. Il y a encore des choses à faire chez les Miss France et dans le groupe Endemol. Même si j'adore ce que je fais, il y a un moment où j'aurai besoin de créer de nouveaux projets", a révélé avec assurance celle qui a déjà créé sa société Talent Lab, une structure de "celebrity marketing" qui aide notamment à la reconversion des anciennes Miss France après leur règne. Parmi ses égéries, Iris Mittenaere, Camille Cerf, Marine Lorphelin, Flora Coquerel, Malika Ménard, Delphine Wespiser, Alexandra Rosenfeld, Valérie Bègue ou encore Chloé Mortaud pour ne citer qu'elles.

Et la joie blonde de 39 ans de poursuivre sur ses aspirations post-Miss France : "J'aimerais peut-être repasser le concours d'avocat, faire des conférences sur mon expérience, des documentaires sur le combat des femmes... Je déteste qu'on reproche au concours Miss France d'être une atteinte au féminisme. Ma mère, mes soeurs et moi, nous somes l'expression du combat des femmes et surtout de leur réussite."

Le sacre de Miss France 2018, c'est le 16 décembre 2017 à 21h sur TF1 !