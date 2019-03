Sylvie Tellier et Catherine Laborde disponibles pour les fans au salon du livre

Des milliers de lecteurs ont déambulé dans les allées du salon du livre, désormais appelé Livre Paris, qui mettait cette année à l'honneur l'Europe et particulièrement Bratislava, capitale de la Slovaquie. Au milieu des écrivains professionnels, on a aussi pu voir diverses personnalités médiatiques venues dédicacer leur ouvrage.

C'est ainsi qu'il fallait compter sur la présence de Sylvie Tellier. La directrice générale de la société Miss France a pris la pose pour des photos souvenirs et a dédicacé des exemplaires de ses livres de la collection Les Voyages d'Oscar et Margaux. Autre personnalité très appréciée du grand public, l'ex-présentatrice météo Catherine Laborde. Cette dernière a signé des copies de son ouvrage intitulé Trembler, dans lequel elle évoque son combat contre la maladie de Parkinson.

Sur les différents stands du salon, on a aussi pu voir Cauet, Francis Huster, Georgia Caldera, David Foenkinos, Jean Teulé, Igor et Grichka Bogdanoff, Vincent Macaigne, Valérie Orsini ou encore Thibault de Montalembert, Tiffany Tavernier, Roselyne Bachelot, Titouan Lamazou, Gérald Dahan, Philippe Besson, Guillaume Gallienne, Daniel Pennac, Fabien Lecoeuvre, Christel Petitcollin, Raphaëlle Giordano...

"Avec plus de 160 000 visiteurs, la 39e édition de Livre Paris enregistre une très légère baisse de fréquentation (-2%) dans un contexte et une actualité sociale tendus. Avec 3 000 auteurs et 1 200 exposants venus de près de 50 pays, Livre Paris confirme son statut de rendez-vous littéraire international incontournable. À quelques semaines des élections européennes, le salon a mis à l'honneur, pour la première fois de son histoire, un continent, l'Europe, plaçant le livre et la culture au coeur des débats. Livre Paris a ainsi célébré la richesse du patrimoine littéraire européen", précise le communiqué de l'événement à l'heure de faire le bilan.

Thomas Montet