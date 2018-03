Sur les réseaux sociaux, d'autres animateurs ont salué leur consoeur. Cela a été le cas de Christophe Beaugrand, qui a publié sur Instagram une photo en noir et blanc d'Emma­nuelle Lenvec, accompagnée de la légende : "Au revoir Emmanuelle tu vas tellement nous manquer." Sur Twitter, il a ajouté : "Parce que je viens d'apprendre qu'une de mes collègues qu'on aimait tant vient de partir de cette saleté de maladie... plus que jamais il faut se mobiliser ! Pour toi Emmanuelle Lenvec, on va continuer à sourire, on t'aime."