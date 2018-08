Sylvie Tellier et sa fille Margaux : Duo adorable qui charme la Toile

Sylvie Tellier profite à fond de son congé maternité, le plus long qu'elle ait jamais pris, elle qui est maman de trois enfants (Oscar 8 ans, Margaux 4 ans et Roméo 1 mois), comme elle le confiait récemment au magazine Gala : "Un mois entier, c'est un luxe insensé pour moi ! (...) Je me laisse jusqu'à la rentrée, au moins, pour souffler."

Sur l'île de Porquerolles depuis le début du mois d'août, la directrice du comité Miss France a réussi à s'éloigner de ses responsabilités pour se consacrer pleinement à sa joyeuse tribu. Si le petit dernier, Roméo, né le 14 juillet 2018, lui demande beaucoup de son attention, la jolie blonde de 40 ans n'en oublie pas pour autant ses deux aînés.

Ainsi, dimanche 26 août 2018, c'est avec sa fille Margaux qu'elle a partagé un tendre moment complice. Sur Instagram, Sylvie Tellier a dévoilé une photo de leur duo sur laquelle elles portent fièrement le même maillot de bain à frous-frous alors qu'elles profitaient d'un break au bord de la piscine. "Telle mère telle fille", notait justement Sylvie Tellier en légende accompagnée de coeurs.

Sans surprise, la publication a fait craquer les internautes. Ces derniers, qui ont été plus de 20 000 à liker, ont réagi en masse. Ainsi, on pouvait notamment lire les sympathiques commentaires "Trop belles les filles", "Ravissantes", "Magnifique moment de complicité", "Des jumelles !!!" ou encore "Superbe le duo en maillot".