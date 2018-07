Sylvie Tellier fière de son "bidou" : Elle dévoile son corps post-grossesse

Le 14 juillet 2018, Sylvie Tellier a donné naissance à son troisième enfant, un petit garçon que son époux Laurent et elle ont décidé de prénommer Roméo. Depuis, La directrice de la société Miss France, elle-même élue reine de beauté en 2002, se plaît à partager de tendres moments avec son fils sur les réseaux sociaux.

Et ce samedi 21 juillet 2018, la belle blonde de 40 ans a choisi de dévoiler en vidéo son corps une semaine après son accouchement. "Bien vivre sa grossesse, c'est aimer son corps, pendant et après la grossesse. J'aime mon bidou et je compte bien le garder un peu", a-t-elle légendé sa publication, dans laquelle elle apparaît radieuse.