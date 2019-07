Sylvie Tellier : Le premier anniversaire de Roméo, son "bébé bonheur"

Le 14 juillet 2019, Sylvie Tellier (41 ans) a fêté l'anniversaire de son fils cadet Roméo. Né de son union avec Laurent, son petit dernier a eu un beau cadeau : une touchante déclaration d'amour de sa maman. En légende d'une photo de sa grossesse, elle écrit : "Il y a un an tout juste, je me demandais quand enfin j'allais pouvoir te serrer contre mon coeur, mon bébé bonheur". Miss France 2002 a également partagé une photo du gâteau d'anniversaire de son bout de chou. Une tarte au fraise (et au chocolat) avec pour inscription : Joyeux Anniversaire Roméo, 1 an.

Déjà maman de deux enfants, Oscar (9 ans) et Margaux (4 ans), la 72ème Miss France a récemment brillé dans l'émission Fort Boyard diffusée le 13 juillet 2019 aux côtés de Vaimalama Chaves (Miss France 2019). Les deux miss ont formé une équipe de choc avec Pierre-Jean Chalençon et Francis Lalanne. Ensemble, ils ont récolté des fonds pour l'association Les Bonnes Fées créée en 2015 par Sylvie.