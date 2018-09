Sylvie Tellier lève une armée de miss France, réunies pour le 14e Charity Day

Quand les Bonnes Fées répondent à l'appel, les dons pleuvent. L'association qui réunit les anciennes miss France était une nouvelle fois à l'honneur du Charity Day, le 11 septembre 2018 à Paris. Autour de Sylvie Tellier, elles étaient nombreuses à s'être réunies dans la salle de marché d'Aurel BGC pour récolter le plus d'argent le temps de cette 14e édition.

Le Charity Day, célébré dans toutes les filiales de BGC Partners à travers le monde, a d'abord pour objectif de rendre hommage aux 658 employés de BGC et aux 61 employés d'Eurobrokers qui ont péri dans l'attentat du World Trade Center à New York en 2001. Il s'agit ensuite de récolter des dons pour des associations - BGC leur reverse leur chiffre d'affaires réalisé en ce jour spécial. Pour cette 14e édition, sept associations ont été choisies par la filiale française. "Chaque pays choisit un secteur associatif de prédilection, explique Alexandra Jouberjean, broker senior chez Aurel BGC, au site Boursier.com. En France, la grande majorité des associations que nous soutenons oeuvrent pour l'enfance malade ou défavorisée. Comme les années précédentes, nous avons étudié les réalisations et les projets de plusieurs associations candidates et ce sont donc sept associations qui ont été retenues selon leur domaine d'intervention et leur sérieux." Les Bonnes Fées, l'association des miss France, en fait partie au côté de la Fondation Arthritis, de la Fondation ICM, de Recherche sur Alzheimer, des Petits Princes, d'Espérance Banlieues et des Rois du Monde.

Autour de Sylvie Tellier et Maëva Coucke, miss France 2018, vous reconnaîtrez Alicia Ayles (élue en 2017), Camille Cerf (2015), Alexandra Rosenfeld (2006), Corinne Coman (2003), Elodie Gossuin (2001) et Mareva Galanter (1999). Chaperonnées et conseillées par des brokers professionnels, elles s'étaient fixé pour objectif d'augmenter le volume des transactions. L'enjeu étant de générer un maximum de chiffre d'affaires.

À leurs côtés, de nombreuses personnalités des médias ont répondu à l'appel, comme Nicolas Canteloup, Valérie Damidot, Laurent Boyer, Stéphane Plaza, Julien Courbet et Marie Drucker. Alain Souchon et son fils Pierre n'ont pas manqué d'enthousiasme à l'instar de Tal, Richard Orlinski ou encore Joyce Jonathan. Cette 14e édition du Charity Day a également motivé Chantal Ladesou, Marc Lèvremont, Paul Belmondo, Jean-Michel Larqué, Jean Todt, Olivier de Benoist, Albert Spano, Philippe Candeloro et le professeur Gérard Saillan.

Depuis sa création en 2005, le Charity Day a permis de reverser plus de 150 millions de dollars à des associations.