Sylvie Tellier maman poule : Ce que la naissance de Roméo a changé pour elle

Ce mercredi 15 août 2108, le magazine Gala publiait un nouveau numéro dans lequel Sylvie Tellier se confie librement sur son nouveau bonheur de maman de trois enfants. En effet, la directrice du comité Miss France a accueilli avec son mari le 14 juillet dernier un garçon nommé Roméo , petit dernier d'une famille déjà bien remplie avec Oscar (8 ans) - né d'une précédente relation - et Margaux (4 ans).

En congé maternité, la belle blonde de 40 ans s'est donc octroyé un long break estival dans le sud de la France, sur l'île de Porquerolles, et elle y a emmené toute sa joyeuse tribu. "C'est la première fois que je prend des vacances si longues, un mois entier, c'est un luxe insensé pour moi ! (...) Je me laisse jusqu'à la rentrée, au moins, pour souffler", lit-on dans les colonnes de l'hebdomadaire.

Cet été, c'est la saison des premières fois. En plus de s'autoriser des congés qui durent, Sylvie Tellier dévoile également ce que cette dernière grossesse a changé à son quotidien :"C'est la première fois que je prends vraiment le temps d'allaiter - j'ai eu envie de lui donner ce petit plus maternel. Je lâche sur pas mal de principes pour me simplifier la vie. Je suis plus aguerrie en tant que mère donc je brûle les étapes."

Maman poule et femme d'affaires, celle qui a dignement succédé à Geneviève de Fontenay est sur tous les fronts. Toujours très déterminée à réussir dans chaque domaine, Sylvie Tellier révèle pourtant que l'arrivée de Roméo lui a donné envie de lever le pied, comme elle l'explique à nos confrères. "Le secret pour assurer ? Se faire passer en dernier. (...) J'étais perfectionniste, je le suis moins... J'ai accepté d'être plus cool, moins organisée. C'est le prix à payer pour avoir des enfants."

Retrouvez le reste de l'interview de Sylvie Tellier dans le magazine Gala, en kiosques depuis le 15 août 2018