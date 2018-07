Sylvie Tellier maman pour la 3e fois : Le prénom de son fils dévoilé !

Le 14 juillet 2018 restera une date très spéciale pour Sylvie Tellier. Ce jour-là, la directrice de la société Miss France, elle-même élue reine de beauté en 2002, a donné naissance à son troisième enfant. Un petit garçon dont elle est (forcément) complètement gaga. Après avoir annoncé la grande nouvelle en postant une photo de l'une de ses mains, la belle blonde de 40 ans a publié une photo avec son bébé dans les bras à la suite de la victoire des Bleus à la Coupe du monde 2018. "Merci les bleus de nous avoir offert cette victoire ! Décidément que d'émotions!!! #portebonheur #babyboy #championdumonde #worldcup2018 #fiersdetrebleus", écrivait-elle en légende.

Et ce 17 juillet 2018, Sylvie Tellier a fait une autre grande annonce. Elle a en effet dévoilé le prénom de son fils en commentaire d'une photo sur laquelle on découvre pour la première fois une partie de son petit minois : "J'avais presque oublié à quel point c'est magique. Mon petit Roméo tu es le plus doux des cadeaux #14juillet #anniversaire #mariage #amour #babyboy #happymum #love #birth."