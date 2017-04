Sylvie Tellier : Mariage et bébé... son chéri va devoir être patient !

Afin de faire la promotion de sa collection de livres pour enfants, Sylvie Tellier a fait une apparition sur le plateau de Salut les Terriens ! sur C8. L'occasion pour elle d'évoquer sa vie de famille.

Thierry Ardisson y est allé franco avec la discrète maman d'Oscar (6 ans), qu'elle a eu avec son ex-mari Camille Le Maux, et de Margaux (3 ans), issue de son actuelle relation avec Laurent. "Vous êtes d'accord pour vous marier ? Pas trop... ça le fait chier Laurent car lui il voudrait se marier et vous, vous ne le voulez pas", a déclaré l'homme en noir. Un peu gênée, la patronne des Miss France a confirmé qu'elle ne souhaitait pas concrétiser ce projet. "Quand on a la chance de vivre avec un romantique il ne faut pas le contrarier", s'est contentée de déclarer de façon mystérieuse la belle blonde de 38 ans.

Puis, Sylvie Tellier a également confirmé ne pas vouloir d'un autre enfant : "Pour l'instant ça va être un peu compliqué, j'en ai déjà deux." Son amoureux va donc devoir faire preuve de patience...

En tout cas, ces projets mis entre parenthèses n'entachent pas son histoire d'amour avec Laurent. Confirmant que "tout se passe très bien" entre eux, Sylvie Tellier a également déclaré être "comblée" par son chéri.

Ce numéro de Salut les Terriens ! a été suivi par 930 000 téléspectateurs. La part de marché est de 5,4%.