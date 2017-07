Sylvie Tellier mariée : Robe, invités, musique... Tous les détails !

Le 14 juillet 2017, Sylvie Tellier disait oui pour la vie à son compagnon Laurent, lors d'une cérémonie qui s'est tenue sur l'ile de Porquerolles, dans le Var. L'ancienne Miss France 2002, désormais directrice du comité, a partagé quelques photos souvenirs de ce beau moment mais le magazine Gala lève le voile sur les détails...

Sylvie Tellier, bien qu'échaudée par son divorce d'avec Camille Le Maux, n'a pas résisté à la demande en mariage de son compagnon, rencontré par le biais de son travail, monsieur étant entrepreneur dans le monde du luxe. Après cinq années de vie commune, les tourtereaux ont donc sauté le pas et ils se sont offerts une cérémonie laïque - après un petit passage par la mairie de Hyères - sur la plage d'Argent. Un lieu qu'ils ont rejoint... en bateau ! La mariée était vêtue d'une jolie robe blanche, en dentelle de Calais et mousseline de soie blanche, sans manches, signée Nicolas Fafiotte, créateur de sa précédente robe... "Cette fois-ci, je l'ai voulue glamour, mais surtout pratique pour danser, m'amuser, profiter !", explique-t-elle. Le créateur a aussi habillé sa fille Margaux (3 ans) alors que son fils Oscar (7 ans, né de sa précédente union), était habillé en costume Atelier Notify, comme Laurent.

Lors de la cérémonie, les mariés ont chacun pris la parole et les alliances, tenues par un ruban dans l'allée centrale et "glissées par les invités jusqu'aux petites mains d'Oscar et de Margaux", ont alors été amenées au son du tube Je te promets, de Johnny Hallyday. Pour conclure, les époux et leurs enfants ont succombé à un rituel hawaïen qui consiste à prendre un peu de sable (pour l'occasion de quatre couleurs différentes) et de le verser conjointement dans un photophore, pour y sceller l'union. Ce beau moment a été applaudi par les invités, qui étaient 90. "Quand on se marie sur une île, il y a des contraintes. En l'occurrence, on nous a imposé une toute petite centaine d'invités, pas plus", explique Sylvie Tellier.

L'heureuse mariée, dont les demoiselles d'honneur étaient ses soeurs, Stéphanie et Anne-Sophie, s'est fait passer la bague au doigt devant ses fidèles Miss : Marine Lorphelin (Miss France 2013), Iris Mittenaere (Miss France 2016 élue Miss Univers 2016), Chloé Mortaud (Miss France 2009), Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007), Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) et Nathalie Marquay-Pernault (Miss France 1987). La fête a battu son plein jusque tard dans la nuit et Sylie Tellier a fini par se baigner, dans sa robe, à 5h du matin ! Les jeunes mariés ont depuis quitté Porquerolles pour une lune de miel à la destination inconnue...