Sylvie Tellier parle de sa "shnek" pour mobiliser les femmes

Sylvie Tellier est une femme engagée.

La directrice de la société Miss France, actuellement enceinte de son troisième enfant, a décidé de participer à une campagne de sensibilisation de grande envergure baptisée Imagyn pour rappeler, aux côtés de nombreuses autres personnalités, que les femmes devaient s'imposer une consultation gynécologique par an en publiant une vidéo où elle énumère les petits noms qu'elle peut donner à son sexe. Après s'être adressée à son baby bump de plus en plus imposant, Sylvie Tellier (39 ans) a donc lancé face caméra ce 10 mai 2018 : "Zézette, foufoune, minette, chatounette, minou..." Et de poursuivre, interloquée, lorsqu'on lui propose le mot "shnek" : "Quoi ? C'est quoi, 'snhek' ? Ah non, je connais pas ça..."

"Merci Sylvie pour votre sublime sourire et votre soutien pour toutes ces femmes", "Superbe vidéo pleine d'humour pour une cause importante...", "Cette vidéo est improbable mais bon, c'est vrai, le sujet de fond est plutôt à prendre au sérieux. Mais Sylvie Tellier qui nous donne le nom de son minou je vais pas m'en remettre", "Vous êtes magnifique Sylvie (Moi je dis 'petite fleur')", pouvait-on lire dès les premières réactions à cette vidéo aussi drôle que pleine de sens.

Pour rappel, Sylvie Tellier, très amoureuse de son mari Laurent, est déjà la maman d'une petite Margaux, aujourd'hui âgée de 4 ans, et d'Oscar, 8 ans, né de son premier mariage avec Camille Le Maux.