Sylvie Tellier perd ses cheveux : La maman de Roméo "au bout de sa vie"

En ce moment, la belle Sylvie Tellier ne chôme vraiment pas !

Entre les préparatifs de l'élection de Miss France 2019 - qui aura lieu en direct du Zénith de Lille le 15 décembre prochain - et sa vie de maman avec Oscar (8 ans), Margaux (4 ans) et surtout son petit dernier Roméo (5 mois), la directrice de l'organisation Miss France, qui ne se ménage vraiment pas, connaît actuellement quelques petits tracas côté santé.

En effet, comme elle l'a indiqué avec une grande transparence sur Instagram ce 10 décembre 2018, Sylvie Tellier a récemment constaté qu'elle perdait beaucoup de cheveux et tient évidemment à remédier à cette situation. Elle s'est alors adressée à ses très nombreux abonnés en leur demandant : "Avez-vous déjà vécu ça ? Besoin de vos conseils pour stopper la chute !" Et d'ajouter quelques heures plus tard au beau milieu de la nuit : "Bébé malade + Jet lag = maman au bout de sa vie." Aussitôt, les internautes se sont mobilisés pour rassurer l'ex-Miss France 2002.

Après avoir reçu des dizaines de témoignages et de conseils d'autres mamans, Sylvie Tellier a finalement statué : "Salut les filles ! Alors je voulais vous remercier parce que vous m'avez donné plein de conseils. Pour celles à qui ça arrive également, en résumé : injection intramusculaire de Bepanthene, massage du crâne à l'huile de ricin, compléments alimentaires, fer, magnésium et bilan sanguin !"

