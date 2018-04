Sylvie Tellier radieuse avec Margaux : Duo mère-fille pour soutenir une Miss !

Sylvie Tellier, bien qu'enceinte, ne manque pas une occasion de soutenir ses reines de beauté. Le week-end passé, la directrice générale de la société Miss France a assisté, avec sa petite Margaux (4 ans), à l'avant-première de Sherlock Gnomes, film d'animation dans lequel Flora Coquerel double le personnage d'Irène.

C'est en story sur Instagram que Sylvie Tellier a publié quelques photos de l'événement. En robe longue noire fleurie et perfecto en cuir, la jolie blonde de 39 ans a pris la pose devant l'affiche du film. Puis, une fois installée dans la salle de cinéma, elle a partagé une photo de sa fille Margaux, de dos et coiffée d'un couvre-chef siglé Sherlock Gnomes.

Une sortie entre mère et fille qui permet au duo d'oublier les dernières semaines éprouvantes. Pour rappel, le 31 janvier dernier, la fillette avait malencontreusement avalé la fève d'une galette des rois. L'objet s'étant niché dans son oesophage, la pauvre petite Margaux avait subi pas moins de trois opérations à l'hôpital Necker-Enfants malades de Paris.

Il ne s'agit plus aujourd'hui que d'un mauvais et lointain souvenir pour Sylvie Tellier et sa fille. Le 24 mars dernier, Margaux célébrait son anniversaire dans un cadre idyllique, le tout sous l'oeil attendri de sa maman.

Dans les semaines à venir, Sylvie Tellier et son chéri Laurent, à qui elle a dit "oui" l'été dernier, accueilleront un nouveau bébé dans la famille. Oscar (8 ans), né des amours de la jolie blonde avec son ex-mari Camille Le Maux, et Margaux doivent être aux anges !