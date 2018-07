Sylvie Tellier rayonnante pour sa première balade avec Roméo

Sylvie Tellier a souhaité partager un nouveau moment privilégié avec ses abonnés, sur Instagram. Ce dimanche 22 juillet 2018, la directrice de la société Miss France, elle-même élue reine de beauté en 2002, a pris la décision de profiter du beau temps en faisant une sortie matinale avec son fils Roméo. La première balade pour le bout d'chou né le 14 juillet.

C'est vêtue d'un petit short blanc et d'un débardeur marron que Sylvie Tellier a pris la pose le temps d'une vidéo Boomerang. Un look frais et estival qui a ébloui ses abonnés. On la découvre postée derrière la poussette de Roméo, en train de mimer un "chut". "Première sortie parisienne avec Roméo #babyboy #bebe #balade #paris #mylove #poussette #stroller #landeau #bonheur #baby #maternityleave", a-t-elle commenté sa publication.