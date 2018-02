Sylvie Tellier : Sa fille Margaux, 3 ans, hospitalisée d'urgence

Ce n'est que quelques heures plus tard que la pétillante blonde de 39 ans a apporté de nouveaux éléments. Une galette des rois et sa fève sont en cause. Selon toute vraisemblance, sa petite Margaux l'aurait avalée. "Définitivement fâchée avec les galettes", commente cette fois Sylvie Tellier, à 0h49 précises dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Une fève trône dans un flacon d'examen en plastique... Grosse frayeur pour la maman, mais tout est bien qui finit bien.