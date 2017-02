Sylvie Tellier : Sa fille ne sera jamais Miss, elle dévoile pourquoi !

Entre Sylvie Tellier et les Miss, c'est une grande histoire d'amour.

Après avoir obtenu le titre de Miss Lyon en mai 2001, elle a été sacrée Miss France 2002 en décembre de la même année, à l'issue de la cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de la Filature à Mulhouse. Une fois son règne terminé, c'est vers l'animation que la nouvelle égérie de Bernard Solfin s'est tournée en devenant chroniqueuse pour l'émission J'y étais, sur Match TV (de décembre 2002 à juin 2004), et au sein de Radio Espace (2003).

Elle retrouve toutefois rapidement l'univers des Miss puisque, en 2005, elle devient responsable des relations extérieures de la société Miss France en remplacement de Xavier de Fontenay avant d'être nommée directrice générale de la Société Miss France et Miss Europe Organisation en janvier 2007. Un parcours que sa petite Margaux (qui aura 3 ans en mars) pourrait bien lui envier à force de la voir baigner dans cet univers.

On imagine que, comme la candidate de Danse avec les stars 7, la fillette rêvera de devenir à son tour une reine de beauté. Toutefois, elle devra s'y résoudre... à cause d'une règle imposée par sa maman. "Si Margaux s'intéresse au concours quand elle sera plus grande, elle ne pourra pas se présenter : celles dont un membre de la famille travaille pour la société n'y auront pas accès, c'est une close que j'ai fait rajouter", a confié Sylvie Tellier au cours de son entretien avec Voici, précisant que pour l'heure, Margaux préfère danser sur La Reine des neiges.