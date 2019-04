Sylvie Tellier sans maquillage : elle fait sensation !

Sylvie Tellier se plaît à partager son quotidien avec ses fans, sur Instagram. Régulièrement, elle partage des publications concernant son travail ou sa famille. Samedi 30 mars 2019, c'est une photo d'elle sans filtre et sans maquillage qui a fait sensation sur le réseau social.

La directrice générale de la société Miss France âgée de 40 ans est actuellement à Avoriaz, en Rhône-Alpes, afin de profiter d'un week-end au ski en famille avec Oscar (8 ans, né de ses amours avec son ex-mari Camille Le Maux), Margaux (5 ans, née de son union avec son amoureux actuel, Laurent), Roméo (8 mois), son compagnon et sa grande soeur Stéphanie. Et, entre deux séances de ski, Sylvie Tellier s'est dévoilée au naturel. "Sans filtre, juste un peu de soleil et de neige pour le plaisir. Bon week end à tous", a-t-elle légendé sa publication.

Très vite, ses abonnés n'ont pas manqué de lui faire des compliments, de quoi lui donner encore plus le sourire.