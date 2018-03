Sylvie Tellier : Superbe fête pour les 4 ans de sa fille après l'accident !

Enceinte de son troisième enfant, Sylvie Tellier est déjà l'heureuse maman d'Oscar (8 ans), né de son union avec son ex-mari Camille Le Maux, et d'une petite Margaux, fruit de ses amours avec son chéri Laurent. La fillette a d'ailleurs célébré ses 4 ans samedi 24 mars 2018. Sur les réseaux sociaux, Sylvie Tellier a partagé quelques photos de ce moment.

Dans la matinée déjà, la jolie blonde de 39 ans a annoncé la couleur à ses followers sur Instagram : "Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vous préviens : allergiques aux princesses, aux mignonneries, au rose et aux paillettes en tout genre, ne pas suivre ma story. Je m'excuse d'avance, c'est l'anniversaire de ma fille, alors place aux princesses !" Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas manqué à ses engagements.

Après avoir dévoilé le sublime gâteau tout rose réalisé pour célébrer l'anniversaire de sa petite Margaux, Sylvie Tellier a partagé une vidéo de la décoration de la pièce. Ballons roses, buffet sucré composé de bonbons, popcorn et fleurs décoratives étaient ainsi au rendez-vous. Par la suite, la fillette et ses jeunes invitées, toutes vêtues de leur plus belle robe de princesse, ont assisté à un spectacle de marionnettes.