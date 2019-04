Sylvie Tellier : Superbe silhouette en bikini après trois enfants...

Le 14 juillet 2019, Sylvie Tellier accueillait l'adorable petit Roméo. Sa merveille est aujourd'hui âgée de huit mois et comme elle l'avait déjà montré auparavant, lors d'une séance de yoga, la mère de famille a retrouvé une ligne parfaite. La présidente du comité Miss France a profité d'un voyage en Martinique avec certaines autres Miss comme Vaimalama Chaves, Malika Ménard, Marine Lorphelin ou encore Flora Coquerel, pour prendre la pose dans l'eau.

À 40 ans, Sylvie Tellier pose en bikini et affiche sa ligne retrouvée, huit mois après avoir donné la vie à son fils Roméo. "Pas une seule vergeture et un superbe corps, comment faites-vous ?", questionne une internaute, admirative. De plus, la jolie blonde est déjà maman de deux autres adorables enfants, Oscar (8 ans) et Margaux (4 ans).

Hasard du calendrier, c'est un 14 juillet (de l'année 2017) que Sylvie Tellier épouse un certain Laurent, son chéri actuel, avec qui elle a eu Margaux et Roméo. Sylvie Tellier a déjà été mariée une première fois avec Camille Le Maux. L'union avait été célébrée à Gordes, dans le Lubéron, en juin 2007 et de cet amour est né le petit Oscar. En 2012, après cinq ans de mariage et dix ans de vie commune, la jeune maman a finalement divorcé. Très discrète sur sa vie privée, Sylvie Tellier ne dévoile que peu de photos de sa jolie petite famille.