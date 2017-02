Sylvie Tellier tacle sévèrement Kim des Anges 9: "C'est la vulgarité absolue..."

Décidément, Les Anges 9 de NRJ12 n'ont pas toujours la cote auprès des stars françaises... Après les récents propos sans concession de Bruno Solo à l'encontre du programme de télé-réalité sur RTL, c'est Sylvie Tellier (38 ans) qui n'a pas mâché ses mots en parlant de l'une des candidates de cette édition... La charismatique Kim Glow.

Interrogée par Malika Ménard pour Télé-Loisirs.fr, Sylvie Tellier a vivement réagi en découvrant une photo de l'ex-Marseillaise de W9 alors qu'elle se dévoilait entièrement nue sur les réseaux sociaux lors du #OneFingerChallenge. "Je ne sais même pas qui c'est !", s'est d'abord amusée la directrice générale de la société Miss France avant de s'épancher sur le cliché ultrasexy : "Mon dieu, quelle horreur ! Le problème du 'One Finger Challenge' c'est qu'il aurait fallu qu'elle utilise toute la main parce qu'il y a pas mal de choses à cacher quand même... On parlait de chirurgie esthétique, c'est typiquement tout ce que je déteste. C'est l'excès. Trop de seins, trop de hanches, trop de fesses, trop de tout quoi. Du coup on est dans la vulgarité absolue, c'est bien dommage. Je suis sûre que cette jeune femme au naturel est dix fois plus belle que ça."

Si Kim Glow n'a pas trouvé grâce aux yeux de Sylvie Tellier, la jeune sudiste pourra tout de même se consoler en apprenant que le premier épisode des Anges 9 a fait un joli succès d'audience sur NRJ12 lundi 6 février 2017. Les deux épisodes inédits diffusés après le Mad Mag ont réuni en moyenne 531 000 téléspectateurs, soit 3,2% du public.

Un bien joli score après le relatif échec de The Game Of Love.