Sylvie Tellier très enceinte "en mode ballon" : Son message à toutes les femmes

Début juillet 2018, Sylvie Tellier (40 ans) accueillera enfin son troisième enfant.

Ce 12 juin 2018, la directrice de la société Miss France qui est tranquillement entrée dans son neuvième mois de grossesse a publié une photo sur Instagram sur laquelle elle s'affiche souriante, vêtue d'une salopette en jean laissant apparaître son imposant ventre arrondi sous un top blanc. "Aimer, vivre, profiter jour après jour de cette vie que l'on porte en soi <3 Je souhaite à toutes les femmes de vivre une grossesse comme la mienne", a-t-elle indiqué en légende du cliché.

"Vous êtes toujours aussi ravissante", "Le grand bonheur de porter un enfant, vous êtes superbe chère Sylvie Tellier", "Vous êtes toujours aussi rayonnante et pétillante Sylvie", "La grossesse vous va à merveille", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Récemment interrogée par nos confrères de Gala à propos de cette naissance imminente, l'ex-Miss France 2001 confiait que ses aînés Oscar (8 ans, fruit de son premier mariage avec Camille Le Maux) et Margaux (4 ans, née de ses amours avec son second mari Laurent) avaient quelques idées pour le futur prénom du bébé... dont on ignore le sexe. "Depuis que nous leur avons annoncé la bonne nouvelle, Oscar et Margaux sont impatients. (...) Nous les consultons régulièrement sur des idées de prénom – notre choix n'est pas encore arrêté – et ils nous soumettent les leurs. Je crois qu'Oscar nous a proposé les prénoms et les noms de tous les joueurs du PSG ! Quant à Margaux, elle a suggéré qu'on continue à l'appeler 'bébé'. Simple, pragmatique..."