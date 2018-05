Sylvie Tellier très enceinte : Ventre rond, elle irradie à Cannes avec son mari

C'est avec un immense et beau baby bump que Sylvie Tellier a signé deux apparitions remarquées lors du 3e jour du Festival de Cannes. Jeudi 10 mai 2018, la présidente du comité Miss France a d'abord foulé le tapis rouge de la Croisette pour la montée des marches du film Plaire, aimer et courir vite (réalisé par Christophe Honoré et projeté en compétition officielle). Venue au bras de son mari Laurent, celle qui fêtera ses 40 ans le 28 mai prochain est apparue rayonnante dans une magnifique robe bleue imaginée par le créateur Nicolas Fafiotte.

Quelques heures plus tard, le couple se rendait à la soirée Magnum, événement sélect où a été convié un parterre de célébrités. Pour l'occasion, Sylvie Tellier avait cette fois revêtu une robe noire qui moulait efficacement sa silhouette. Ravie de prendre part aux festivités, profitant de la fête pour déguster une glace, la future maman a pris la pose avec son époux avant de retrouver sa protégée Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016).

Bientôt enceinte de huit mois, Sylvie Tellier devrait donc donner naissance à son troisième enfant d'ici le début de l'été. Il s'agit du second bébé avec Laurent, qui est également le papa de sa petite Margaux (4 ans). De son premier mariage avec Camille Le Maux est né Oscar, son fils désormais âgé de 8 ans.