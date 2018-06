Sylvie Tellier "trop fière" de Marine Lorphelin : Découvrez la raison !

Marine Lorphelin a une nouvelle fois prouvé sa détermination. L'ancienne reine de beauté a toujours dit qu'elle finirait ses études de médecine. Un rêve professionnel qui lui tient à coeur et qui lui a demandé de nombreux sacrifices. Arrivée en sixième année, il lui restait encore à passer le concours de l'internat (ECNI). Sa place dans le classement lui permet de choisir sa ville d'affectation et surtout sa spécialité. Miss France 2013 s'est classée 3795e sur 8706 participants.

Sur les réseaux sociaux, elle partage son bonheur avec ses abonnés : "Je suis très contente de ce résultat. J'avais pour objectif de terminer à la moyenne nationale, et j'ai fait un peu mieux, donc je suis vraiment hyper contente, c'est la très bonne nouvelle de la journée. Ça ne changera pas grand-chose pour le choix de ma spécialité, je vous en parlerai un peu plus prochainement." Après six premières années difficiles, elle aspire à devenir médecin libéral. Mais elle pourrait également opérer un retour à la télévision, comme dans le Magazine de la santé.

Marine Lorphelin a reçu les résultats peu de temps avant de se rendre à l'anniversaire surprise de sa comparse, Maëva Coucke. Toutes les anciennes miss couronnées étaient présentes, ainsi que la directrice du comité, Sylvie Tellier. Cette dernière n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter sa petite protégée. "Marine Lorphelin reçue à l'examen d'entrée en internat de médecine. Trop fière !!!", a-t-elle posté en story Instagram.