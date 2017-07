Sylvie Tellier, une mariée "so in love" : Elle partage son bonheur !

"JUST MARRIED ! So in love. Merci d'avoir fait de cette journée la plus belle", a alors écrit Miss France 2002 devenue depuis présidente du comité Miss France. Dans la foulée, elle a révélé avoir fait appel à Nicolas Fafiotte pour sa robe de mariée. Pour information, le créateur a déjà collaboré à de multiples reprises avec des reines de beauté. Il a notamment habillé Alicia Aylies, Miss France 2017, lors de son élection.

D'ailleurs très proche de ses Miss, Sylvie Tellier a choisi d'en convier quelques-unes pour célébrer son union avec Laurent. Marine Lorphelin (Miss France 2013), Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016), Chloé Mortaud (Miss France 2009), Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) et Nathalie Marquay-Pernault (Miss France 1987) étaient présentes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont toutes apparues sublimes et rayonnantes pour l'occasion. Le fils de Sylvie Tellier, Oscar 7 ans, était bien sûr de la partie. Le papa, Camille Le Maux, avait été marié avec la Miss pendant cinq ans. C'est donc le deuxième mariage de la présidente du comité Miss France.

Christophe Licata – partenaire de Sylvie Tellier dans Danse avec les stars saison 7 (TF1) – a semble-t-il été lui aussi convié au mariage. En effet, sur Instagram, le jeune papa a partagé une photo de l'île de Porquerolles, précisant en légende s'y rendre afin de célébrer l'union de la jolie blonde de 39 ans.