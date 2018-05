Sylvie Tellier : Une photo inattendue avec sa fille Margaux...

Sylvie Tellier, qui est enceinte de son troisième enfant, serait-elle du genre nostalgique ? Sur son compte Instagram, suivi par 271 000 abonnés, elle a partagé un cliché touchant d'elle et de sa fille Margaux, aujourd'hui âgée de 4 ans. Pour une fois, la bouille de la petite n'est pas masquée.

"Je me régalerai toujours de ces grandes conversations entre filles #mereetfille #souvenir #unweekendalamer #lavandou #photographer #mylove", a commenté Sylvie Tellier en légende de ce cliché d'elle et Margaux, sur la plage au Lavandou dans le Var. La directrice générale de la société Miss France dévoile ainsi un peu plus le visage de sa fille – récemment hospitalisée à Paris après avoir avalé une fève – alors qu'on ne l'avait vue de face que lorsqu'elle était tout bébé.

Sylvie Tellier, qui fêtera prochainement ses 40 ans, aura, on le devine, moins de temps à consacrer à ces douces discussions puisqu'elle s'apprête à donner naissance à son troisième enfant, le deuxième avec son mari Laurent. L'ancienne Miss France est aussi la maman d'Oscar, 8 ans, né de son premier mariage avec Camille Le Maux.