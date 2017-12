Sylvie Vartan a "le coeur brisé" par la mort de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi 6 décembre à l'âge de 74 ans, d'un cancer du poumon. Depuis la douloureuse annonce de son décès par Laeticia dans un poignant communiqué, de nombreux hommages de ses proches et fans ne cessent de tomber.

Sylvie Vartan, qui fut sa première épouse de 1965 à 1980, a réagi à son tour. "Comme toute la France, mon coeur est brisé", a-t-elle déclaré à l'AFP. "J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer", ajoute dans ce communiqué la chanteuse de 73 ans, mère de leur fils David, né en 1966.

Trente-sept ans après leur séparation, Sylvie et Johnny étaient restés proches et avaient gardé des rapports plus que cordiaux. Elle se souvenait avec bonheur de ses années avec Johnny dans une interview accordée à Paris Match en août dernier : "On était dans un état d'euphorie permanente. On ne faisait que ce qui nous plaisait. Qu'est-ce qu'on s'est amusés ! Quelle folie ! C'était un véritable feu d'artifice. (...) D'ailleurs, quand je pense à Johnny, je repense toujours à lui à cet âge-là."

Dans la même interview, elle s'inquiétait également de l'état de santé du chanteur : "On s'est tous fait beau­coup de souci pour sa santé. Il semble­rait que le pire soit derrière, ce que j'espère de tout coeur. Les signes d'amélio­ra­tion sont très opti­mistes."

Difficile période pour Sylvie Vartan, qui, d'après Closer.fr, a également perdu sa belle-mère, Anne Scotti, en début de semaine.