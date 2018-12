Sylvie Vartan : Ce qu'elle fera lors du 1er anniversaire de la mort de Johnny

Il y a un an disparaissait Johnny Hallyday. À l'occasion du premier anniversaire de la mort du rockeur, mercredi 5 décembre 2018, Sylvie Vartan s'est confiée au journal Le Parisien pour promouvoir l'album de reprises qu'elle a enregistré afin de rendre hommage à son ex-mari, Avec toi (sorti le 30 novembre). L'occasion notamment pour elle de révéler pourquoi elle n'écoutera "jamais" le dernier disque du Taulier, Mon pays, c'est l'amour. "Si pars hasard je tombe sur l'une des chansons de ce disque à la radio, je zappe ou je coupe le son. Je ne peux pas entendre sa voix en me disant qu'il savait que c'était le dernier album", a-t-elle confié.

Lors de son entretien, la chanteuse de 74 ans (qui assure actuellement une tournée qui se clôturera le 12 décembre) a également expliqué ce qu'elle ferait le jour de l'anniversaire de la mort de Johnny. "Je serai en concert à Saint-Quentin. Ce n'est pas plus mal. C'est bien de chanter ce jour-là. Chanter, ça soigne les chagrins", a-t-elle ajouté.

Après sa série de représentations, Sylvie Vartan rentrera à Los Angeles auprès de son mari Tony Scotti et de leur fille Darina (21 ans). Elle y célébrera les fêtes de Noël avec son fils David Hallyday et tous ses petits-enfants, Ilona (23 ans), Emma (21 ans) et Cameron (14 ans). "Ce sera joyeux", s'était-elle enthousiasmée auprès de nos confrères de Gala.