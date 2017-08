Alors qu'elle s'apprête à remonter sur scène, les 15 et septembre à l'Olympia de Paris puis en tournée en France et au Japon, Sylvie Vartan a accepté de recevoir Paris Match pour évoquer sa vie si chargée. Elle se souvient notamment de ses années de mariage avec Johnny Hallyday et rassure sur son état de santé.

Si, à 73 ans, Sylvie Vartan coule aujourd'hui des jours heureux et profite tranquillement de son clan, sa jeunesse a elle été marquée par son mariage avec le rockeur... "On était dans un état d'euphorie permanente. On ne faisait que ce qui nous plaisait. Qu'est-ce qu'on s'est amusés ! Quelle folie ! C'était un véritable feu d'artifice. (...) D'ailleurs, quand je pense à Johnny, je repense toujours à lui à cet âge-là", confie-t-elle. Le couple a été marié de 1965 à 1980 et a eu un fils, David Hallyday, né en 1966.

Sylvie Vartan, à l'instar de son ex-mari, est toujours en vadrouille d'un bout à l'autre du monde mais cela ne l'empêche pas de garder des nouvelles du chanteur. Atteint d'un cancer, Johnny Hallyday va beaucoup mieux – il savoure ses vacances avec Laeticia et ses filles à Saint Barth' – et prépare même un nouveau disque et une tournée. "On s'est tous fait beau­coup de souci pour sa santé. Il semble­rait que le pire soit derrière, ce que j'espère de tout coeur. Les signes d'amélio­ra­tion sont très opti­mistes", dit-elle.

