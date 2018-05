Sylvie Vartan : Sa fille Darina lui fait une superbe déclaration d'amour

Dimanche 13 mai, les Américains fêtaient les mamans. Aux quatre coins du pays, comme chez les stars, elles ont été célébrées de long en large et par tous les moyens possibles. L'une des façons les plus utilisées a été Instagram. Et à ce petit jeu-là, la jolie Darina Scotti, fille de Sylvie Vartan, n'a pas lésiné. Au lieu de faire un post Instagram, comme elle a pu le faire récemment en posant avec sa mère, la jeune fille a multiplié les messages en story.

Elle a commencé par une vieille photo de famille où elle pose avec sa mère et son père, le grand producteur américain Tony Scotti. "Je t'aime de ton mon coeur", écrit la jeune fille à sa mère. "Merci d'avoir été mon modèle de mannequin", poursuit-elle dans un autre post avec une superbe vieille photo de son iconique maman. "Merci de m'avoir appris à faire du shopping", alors que l'on voit la jolie blonde qu'était Vartan portant plusieurs boîtes et sacs. "Merci de m'avoir montré la classe, tu es la plus stylée des mamans que je connaisse", poursuit encore Darina, avant de poster une ultime photo de sa mère dans les années 60, entourée des Beatles. "Merci de m'avoir montré ce qu'est de la bonne musique", avoue-t-elle.

"Tu mérites toutes les fleurs et l'amour du monde, mais le plus important, merci d'être la meilleure maman", conclut Darina en postant une photo on ne peut plus récente d'elle et sa mère. C'est trop mignon !