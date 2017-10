Sylvie Vartan : Tendre cliché souvenir pour les 20 ans de sa fille Darina

Ces dernières semaines, l'icône yéyé s'est régulièrement confiée au sujet de sa fille. Sur le plateau de Thé ou café le 1er octobre, Sylvie Vartan avait annoncé que Darina était passionnée de mode et de cinéma. "Elle veut être styliste, enfin créer des collec­tions de streetwear. Elle a commencé à faire du montage de cinéma mais elle est très inté­res­sée par tout ce qui est infor­ma­tique", avait-elle déclaré.

Auprès du magazine Paris Match fin août, l'ex-épouse de Johnny Hallyday avait également évoqué sa relation fusionnelle avec celle qui a été adoptée tout bébé dans son pays d'origine, la Bulgarie. "On me dit souvent que nous nous ressemblons. (...) Chaque fois que je pose les yeux sur elle, je me dis qu'au moins ma vie aura servi à quelque chose. Darina, en bulgare, ça veut dire 'cadeau de Dieu'. Elle est exactement comme je l'imaginais dans mes rêves", avait-elle tendrement confié.