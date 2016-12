T.I. : La femme du rappeur demande le divorce

Le rappeur américain T.I., de son vrai nom Clifford Joseph Harris Jr., termine lui aussi l'année 2016 sur une mauvaise note. Sa femme, Tiny, a décidé de demander le divorce après 6 ans d'union.

Comme le rapporte le site TheDirty.com, Tiny, de son vrai nom Tameka Cottle, a déposé au début du mois de décembre une demande officielle de divorce au tribunal du comté de Henry, dans l'Etat de Géorgie. Elle était mariée avec l'artiste depuis 2010 et une grande cérémonie avait même été organisée à Miami en présence de plusieurs stars du show-business comme Jamie Foxx ou Nicky Minaj.

Le couple était ensemble depuis 2001 et a eu trois enfants, deux garçons et une fille, née en mars dernier. Pour l'heure, on ne sait pas si la plaignante compte réclamer la garde exclusive ou si elle accepte une garde alternée. Idem en ce qui concerne la fortune du couple, aucune précision n'a été apportée à ce sujet. T.I., 36 ans, et sa femme ont d'ailleurs eu des soucis avec le fisc américain concernant un litige se montant à plusieurs millions de dollars !

Thomas Montet