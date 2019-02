T.I. : Son émouvant adieu à sa soeur Precious, morte à la suite d'un accident

Il lui aura fallu de longues heures pour affronter publiquement la cruelle réalité : samedi 22 février 2019, T.I. (Clifford Joseph Harris Jr., pour l'état civil) a exprimé via son compte Instagram son émotion suite à la mort tragique de sa grande soeur Precious Harris, dont il était très proche.

Precious est décédée à l'âge de 66 ans vendredi 21 février, huit jours après avoir été victime d'un grave accident de la route à Atlanta (Georgie) lors duquel elle avait heurté un poteau et été victime d'une crise d'asthme. Elle était depuis hospitalisée en soins intensifs et le rappeur-acteur avait au cours de la semaine montré qu'il pensait fort à elle : "Je t'aime, ma soeur. Je ne pourrai jamais assez te remercier. #maplusgrandefan", avait-il notamment écrit sur Instagram. Tiny, l'épouse de T.I., s'était aussi manifestée pour demander au public de prier pour la salut de la "magnifique grande soeur de Tip". Des prières, répétées vendredi via le compte de Precious, qui seront hélas restées vaines.

Suite à sa disparition, sa fille Kamaya Chapman, la nièce de T.I., a laissé libre cours à son chagrin : "De ma meilleure amie à mon magnifique ange au paradis. Maman tu sais que tu vas me manquer. Je t'aime tellement. J'ai le coeur si brisé, mais tu avais l'air tellement en paix cette dernière semaine, cela confirme que tu reposes en paix... Plus de crises d'asthme...", a-t-elle notamment témoigné avec émotion. Son frère Kareem a également rendu un hommage très touchant à leur mère, soulignant qu'elle a "dansé, aimé et, le plus important, elle a VECU".

A son tour, T.I. a honoré sa mémoire, enchaînant une dizaine de publications en quelques heures sur Instagram, ainsi qu'en story, dans le sillage d'un premier message poignant : "Nous t'aimons tous (...) pour ton amour, tes soins et ton dévouement envers nous tout au long de ta vie ! Et même si nous sommes tous heureux de te voir obtenir les ailes de paix éternelle que tu as bien méritée, libérée de tes douleurs, tes soucis et tes angoisses, nous détestons te voir partir ! Ne t'inquiète surtout pas pour nous, soeurette. Tu as passé toute ta vie à t'assurer que nous allions bien. A présent, c'est à nous de te devoir de ne pas égoïstement nous consumer de chagrin, mais au contraire nous réjouir de ce que tu as trouvé la paix au paradis. Tu l'as gagné, soeurette. Nous serons au plus mal pendant un temps, à cause de ton absence physique, mais tes leçons d'amour, tes paroles pleines de sagesse et tes souvenirs ne mourront pas ! Dis à papa que Bryce et moi on leur fait coucou. Et gardez nous une place... En attendant... Adieu, ma grande soeur." Dans la foulée, il produisait justement des images de Precious avec leur père, "Buddy", mort de la maladie d'Alzheimer. Ainsi qu'une vidéo prouvant de manière incontestable que sa soeur était la véritable inventeuse du dab !