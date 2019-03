Tabata (Top Chef) maman et remariée : sa nouvelle vie avec ses deux hommes

Tabata Bonardi avait marqué Top Chef 2012, saison gagnée par Jean Imbert. Depuis, la jolie brune a vu sa vie basculer. Pour preuve, elle a ouvert un restaurant avec son nouveau mari. Interviewée par le magazine Elle, la chef a évoqué son nouveau quotidien.

En 2016, pour La Tribune de Lyon, Tabata avait tout d'abord fait savoir qu'elle avait divorcé pour se remarier avec un de ses collègues. Son prénom, Ludovic. Le couple pose ensemble dans les pages du magazine. Ils se sont rencontrés il y a six ans dans les cuisines de Marguerite, un restaurant de Bocuse qu'elle dirigeait. Ils ont pris plaisir à travailler ensemble et à créer des recettes. Il y a trois ans, ils ont donc ouvert leur restaurant à Lyon, Les Apothicaires. "Nous, on a mis l'ego de côté, dans notre couple comme en cuisine. On parle beaucoup et on s'amuse. C'est notre force", raconte le couple au magazine qui ajoute : "Elle admire sa créativité et sa maturité culinaire. Il est épaté par sa technique, son palais très affûté et son acharnement à s'améliorer sans cesse."

Et comme on peut le voir sur Instagram, le couple qui s'entend aussi bien dans la vie qu'en cuisine a eu un enfant ensemble, un petit garçon âgé de 3 ans.