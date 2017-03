Tal : "À l'école, on se foutait de moi"

Alors qu'elle sillonne la France avec sa nouvelle tournée, Tal a pris le temps de recevoir Paris Match entre deux dates, avant son concert donné à Biarritz, où des fans l'attendaient avec impatience à la Gare du Midi. "Je prends le temps de les recevoir chaque soir avant ou après le concert", tient-elle à préciser.

Depuis toute petite, la chanteuse révélée en 2012 grâce à son album Le Droit de rêver, aspire à faire de la scène. Tout le monde n'a pourtant pas toujours été tendre avec elle. "À l'école, on se foutait de moi, on me disait que je n'y arriverais jamais. Mais plus on me disait ça, plus j'étais déterminée", confie la jeune femme de 27 ans. Elle a eu raison de persévérer puisqu'elle fait aujourd'hui partie des artistes qui vendent le plus d'albums en France. Elle vient d'ailleurs de recevoir un nouveau disque de platine pour son dernier album, Tal, qu'elle n'a pas manqué de célébrer avec fierté sur les réseaux sociaux, tout en remerciant ses fans, bien évidemment.