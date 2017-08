Tal : Canon en bikini, la chanteuse se repose en vacances

Cet été, le sud de la France, l'Italie, les îles grecques et espagnoles se disputent le titre de spot de vacances préférée des célébrités ! Tal en a choisi un autre mais s'est gardée d'en révéler le nom. Ses plus de 600 000 followers Instagram se contentent de l'indication suivante, rédigée en légende d'une photo publiée par l'artiste sur l'application :

Quelque part dans le monde avec une vue à couper le souffle

Tal y a posé ses valises après avoir assisté à un mariage dans le Luberon, en Provence, et subi un malaise dû à la fatigue à l'issue d'un concert. L'interprète de la chanson D.A.O.W (extraite de l'album TAL, sorti en octobre 2016) se repose et profite des joies de la saison, des instants de bonheur vécus en maillot deux pièces et partagés avec ses abonnés.

Naturellement, la jolie brune de 27 ans reçoit en commentaire de ses publications une avalanche de compliments.

Tal postule ainsi au titre de touriste la plus sexy du mois d'août et de l'été 2017. Elle poursuivra sa campagne sur scène entre le lundi 7 et le dimanche 20 août, dates de sa tournée estivale.