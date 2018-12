Tal fête son anniversaire face à Marie Drucker lors d'une soirée pour la planète

Une nouvelle fois l'ONG Positive Planet (anciennement PlaNet Finance), co-fondée par Jacques Attali et Muhammad Yunus, dont Audrey Tcherkoff est la vice-présidente, a remis ses prix à des entrepreneurs menant des projets dans le respect de la planète .

Lors de la soirée, dont la maîtresse de cérémonie était Marie Drucker, on a pu compter sur la présence de la chanteuse Tal, laquelle avait accepté d'être la marraine de l'édition 2018. "Chaque initiative, quelle soit personnelle ou collective, est un pas vers une planète plus saine. C'est de notre responsabilité aujourd'hui pour les générations de demain", déclare l'interprète du tube Le Sens de la vie pour expliquer son engagement. Tal, guitare à la main, a donné un petit show sourire aux lèvres. La chanteuse fêtait ce soir-là ses 29 ans. On a aussi pu voir Christine Kelly (administratrice de la Fondation Engie, partenaire de l'événement) et la mannequin Hana Jirickova.

Pour cette nouvelle cérémonie, six prix français et internationaux ont été remis dans les catégories suivantes : Positive Rural Award (remis à Mampho Thulo, directrice de RSDA, une ONG au Lesotho), Positive Woman Award (décerné à Anne-Marie Favre, fondatrice de MA Concept), Positive Citizen Award (remis à Haidy Philip Fawzy Shinouda qui travaille pour AUEED, une ONG égyptienne), Positive Future Generation Award (remis à Nasruddin Farouk Gladeema pour avoir créé Nuvoscale Production, une société de production), Positive Social Award et Positive Innovation Award (remis à Caroline Dantin Bré, fondatrice de la Maison Gavaldi, qui propose des robes grande taille faites main). Notons aussi la remise du Prix Coeur de la Fondation (pour l'association Live For Good, qui oeuvre auprès des jeunes entrepreneurs sociaux).