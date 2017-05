Tal : Micro-short, bikini et brassière... Ses vacances sexy au Costa Rica

Trois mois déjà que Tal enchaîne les concerts aux quatre coins de la France. Heureuse de retrouver son public chaque soir, la chanteuse française de 27 ans a mis ce rythme effréné sur pause le temps de quelques jours. L'interprète de M'en aller (feat. Canardo) a plié bagage et s'est envolée pour l'Amérique centrale avec un groupe d'amis. C'est du côté du Costa Rica que la jolie brune est allée se ressourcer. Dans une ambiance tropicale, logée dans un bel hôtel situé en pleine forêt dense à quelques kilomètres de la mer, Tal n'a emporté que de petites pièces dans ses valises.

Toujours connectée, même à des milliers de kilomètres de la France, la jeune artiste a partagé son album de vacances avec les 610 000 abonnés qui la suivent sur Instagram. Tal a ainsi paradé en bikini sur une grande plage déserte, a randonné en brassière Calvin Klein, s'est détendue en pleine nature et a parcouru la ville de Quepos dans un micro-short noir pas assez grand pour recouvrir tout son joli fessier. Ce n'est qu'une fois le soir venu que la chanteuse a recouvert un peu plus son anatomie, d'une robe blanche. Lors d'une récente interview, Tal s'est confiée sur ses imperfections avec honnêteté. "Sur les photos, on a l'impression que j'ai un corps parfait mais il faut me voir en maillot de bain ! Comme toutes les filles, j'ai de la cellulite", a-t-elle avoué à Femme actuelle. De la cellulite ? Visiblement pas sur ces photos.

A peine aura-t-elle eu le temps de souffler que Tal va reprendre sa tournée. La prochaine date du grand show est annoncé le 12 mai prochain. Face au succès de son spectacle, la chanteuse a annoncé de nouvelles dates pour l'automne prochain. Sollicitée de toutes parts, elle a également été choisie pour mettre de l'ambiance lors de la nouvelle édition parisienne du Global Gift Gala, événement caritatif organisé par Eva Longoria le 16 mai prochain à l'hôtel Four Seasons George V.

Olivia Maunoury