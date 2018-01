Tal, sa poitrine critiquée : Elle réagit et fait une révélation !

Si Nabilla et son amoureux Thomas Vergara se sont envolés vers l'île Maurice pour passer les fêtes de fin d'année, Tal a elle aussi choisi de célébrer 2018 au soleil. L'interprète du titre Are We Awake a alors posé bagages en Tanzanie, et plus précisément sur l'île paradisiaque de Zanzibar.

Sur place, la jolie brunette de 28 ans se balade en bikini, profitant du sable blanc et de l'eau turquoise. Les dernières photos de vacances partagées par Tal ne sont pas passées inaperçues auprès de ses followers. Et pour cause, sur l'une d'elles, la jeune femme prend la pose au naturel, sans maquillage.

Mais ce n'est pas tout... La chanteuse a également pris la pose en bikini, les cheveux humides après une baignade dans les eaux tropicales. Si la plupart de ses fans l'ont complimentée, Tal a également eu droit à certains commentaires pas très agréables sur son physique.