Tal : Sensuelle et forte dans le clip "Des fleurs et des flammes"

Après avoir dévoilé les titres Are We Awake et Le temps qu'il faut, Tal revient avec Des fleurs et des flammes, nouvel extrait de son dernier album éponyme. La chanteuse propose même un clip, coloré et engagé dans la cause des femmes.

Réalisé par Matthieu Allard pour IDZ, ce clip a bénéficié de la direction artistique d'Adrien Galo, inspiré par le texte de la chanson, véritable hymne du girl power. On retrouve Tal auprès de femmes indiennes de toutes les générations, dans une explosion de couleurs (le stylisme des costumes de la star est signé Fleur Huynh Evans) et sur un rythme endiablé. La chanteuse évolue à la manière de Beyoncé dans son clip culte et manifeste féministe, Run the World (Girls)... Faut-il y voir une source d'inspiration ? Sans doute puisque dans une récente interview au site Brain-magazine.fr, elle déclarait a propos de la star américaine : "Beyoncé, c'est surtout l'excellence dans plusieurs domaines : direction artistique, rigueur de travail, son sens de l'innovation, elle n'a pas peur de prendre des risques."

Avec cette chanson, Tal s'engage pour les femmes, clamant qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules et qu'elles sont aussi fortes que les hommes. Un état d'esprit qui fait un peu écho à sa propre situation puisque la chanteuse a surmonté sa récente rupture avec son compagnon de longue date et qu'elle triomphe professionnellement.

Thomas Montet