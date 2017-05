Tallia Storm : Canon à Cannes, entre montées des marches et folles soirées

Le 70e Festival de Cannes s'est achevé dimanche 28 mai, avec la cérémonie de clôture ! Tallia Storm aura fait partie des nombreuses personnalités présentes sur la Côte d'Azur. La jolie blonde a enchaîné montées des marches et soirées privées, et profité de journées détente au soleil, habillées de charmants maillots de bain...

C'est à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes que Tallia Storm (vrai nom Natalya Storm Hartmann) et sa soeur Valentina ont posé leurs valises. Les deux jeunes femmes y ont été aperçues vendredi 19 mai, deux jours après la cérémonie d'ouverture du Festival. Photographiées près de la piscine d'eau de mer de l'établissement cinq étoiles, Tallia et Valentina ont passé quelques heures au soleil et immortalisé cet instant complice, face à la Méditerranée.

À Cannes, Tallia Storm s'est rendue au Palais des Festivals pour les projections des films Loveless, Okja et 120 battements par minute (lauréat du Grand Prix du jury du festival). Elle a également assisté à la Space Party organisée par la maison de joaillerie Chopard.

La chanteuse de 18 ans a partagé quelques souvenirs de ses folles aventures cannoises avec ses 213 000 abonnés sur Instagram.