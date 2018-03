Tallulah Willis : La fille de Demi Moore et Bruce Willis, nue avec son chien

Le début du printemps, synonyme d'arrivée imminente des beaux jours, a ravivé un besoin urgent de vacances ! Celles de Tallulah Willis ont déjà commencé. La fille de Demi Moore et Bruce Willis nargue ses followers sur les réseaux sociaux en publiant une photo d'elle entièrement nue, profitant d'un bain de soleil...

Dimanche après-midi (25 mars), Tallulah Willis a partagé un nouveau cliché sur Instagram. La jolie rousse de 24 ans et petite soeur de Rumer et Scout Willis y compte plus de 180 000 abonnés et se présente à eux entièrement nue. Une casquette à l'effigie du film A Knight's Tale ("Chevalier" en français) et des lunettes de soleil accessoirisent sa tenue d'Eve.

Tallulah (@buuski sur Instagram) pose assise sur un fauteuil gris, près de plantes. Elle se couvre la poitrine avec le bras droit. Son chien, un chihuahua camel, pose à son côté.